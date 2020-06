“A questo proposito merita attenzione anche il nome di Victor Osimhen, 18 gol nell’ ultima stagione con il Lille. Il Napoli ha fatto un’ offerta vicino ai 60 milioni per lui, ed è in una posizione d’ attesa, visto che l’ assalto finale all’ attaccante nigeriano è legato evidentemente all’ uscita della sua punta polacca. In alternativa occhio anche alla candidatura di Sardar Azmoun, l’ iraniano dello Zenit”.

Così questa mattina La Gazzetta dello Sport ha commentato le voci in merito a un nuovo acquisto in attacco in casa Napoli.