Gazzetta: “Napoli-Juve, Gattuso pensa a quattro cambi”

Napoli-Juventus, manca poco al calcio d’inizio. Probabilmente Gattuso opterà per quattro cambi, rispetto alla partita di sabato con l’ Inter. Il primo, obbligato, è il portiere, visto la squalifica di Ospina. Ma Meret dà ampie garanzie e vuole sfruttare l’ occasione. In difesa a sinistra dovrebbe essere il turno di Mario Rui. Mentre a centrocampo, smaltito l’ affaticamento, Fabian Ruiz dovrebbe riprendere il suo posto accanto a Demme e Zielinski.

Lo spagnolo serve per dare maggiori soluzioni offensive e fisicità alla mediana azzurra. In attacco accanto agli “intoccabili” Mertens e Insigne, ballottaggio Callejon-Politano. Con lo spagnolo che appare favorito per la sua maggiore capacità tattica di dare equilibrio alla squadra nelle due fasi. Ma ovviamente tutto va rivisto nella rifinitura odierna.

Fonte: Gazzetta dello Sport