Anche La Gazzetta dello Sport si concentra oggi in prima pagina sulla ripresa del calcio italiano con la Coppa Italia. In particolare, nel taglio basso la Rosea racconta della sfida tra Mertens – che però sembra in dubbio per domani – e l’amico Lukaku.

Stasera ci sarà spazio invece per l’altro big match: Juventus-Milan. Le squadre ripartono dall’1-1 dell’andata, anche se per la squadra di Pioli sarà un’impresa ancora più dura vista l’assenza di Hernandez e Ibrahimovic per squalfica.