Domani il Napoli tornerà a giocare, dopo tre mesi e mezzo di totale inattività: l’ultima partita risale al 29 febbraio, contro il Torino. La squadra azzurra deve dunque ritrovare il ritmo partita, ma il tempo è molto poco. Anche perché domani sera, al San Paolo, si giocherà la prima partita veramente decisiva della stagione del Napoli, contro l’Inter.

Tuttavia, Gattuso non sembra affatto tranquillo. Come racconta Il Corriere dello Sport, infatti, diversi calciatori che si sono rivelati imprescindibili sono in forte dubbio per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Il primo tra tutti è Mertens, che non pare ancora nelle condizioni di poter scendere in campo, a causa di qualche malanno muscolare.

Poi c’è la situazione relativa a Fabian, che ebbe dei problemi muscolari già a metà maggio, ma che sembrava aver recuperato. Il centrocampista spagnolo formerà insieme ad Allan la coppia – per molto tempo imprescindibile – che dovrà essere sostituita per la gara di domani. Sempre assente, invece, il difensore greco Manolas. Insomma, se Gattuso è preoccupato, le motivazioni ci sono tutte.