Mertens, il cuore è azzurro Napoli!

Mertens, Napoli-Inter, semifinale Coppa Italia, una partita dal sapore strano per il belga. Napoli o Inter. Cuore o Testa. Di certo l’ultimo periodo non deve essere stato facile per Ciro, ma alla fine ha vinto il cuore: Dries resterà in azzurro. A quest’ora si poteva scrivere di un’altra storia, di un Dries nerazzurro… ma questo non avverrà mai. Il legame che unisce il nostro amato Ciro alla città è un’amore viscerale, indissolubile.

A Napoli è cresciuto piano piano. Quando arrivò non fece tanto clamore. Partì dalla panchina, un sostituto, per poi arrivare in cima, lì in avanti, titolarissimo (grazie anche agli infortuni di Milik), il Bomber del Napoli e non si è più fermato.

La nuova posizione (scoperta poi essere il suo ruolo ideale), gol su gol, Sarri non lo lasciava fuori nemmeno un secondo. Il record, 121 gol. Primo nella storia dei marcatori azzurri, insieme a Marek. Sopra Diego Maradona. Lì, in cima, c’è lui. Ciro Mertens. Già, Ciro. Un napoletano acquisito che non avrebbe mai potuto lasciare la nostra città.

Il rinnovo è stato travagliato, complicato, sudato. Ma voi davvero avete avuto mai dubbi sul suo rinnovo? Non credo. Dries è Ciro, Ciro lo si associa a Napoli. Non poteva andare via, non poteva. È il punto fermo di Gattuso. Ringhio su di lui è andato in pressing per questo rinnovo come nei giorni migliori da calciatore, e ci è riuscito. Dries sta per firmare: altre due stagioni, fino al 2022 con opzione per la terza a determinate condizioni. I soldi non hanno mai contato, Dries voleva essere corteggiato. Come una dama da un principe. Ora il matrimonio continua. Ciro vuole scrivere la storia azzurra, non sapendo che Lui già è storia azzurra.

Il destino ha voluto che Ciro si trovasse davanti quello che avrebbe potuto essere il suo futuro. Si, ma in un’altra vita. Non in questa. Dries è azzurro, e dispiace tanto per i nerazzurri ma colpirà. Ciro Dries Mertens colpirà. E tornerà la linguaccia dopo i gol, i suoi sorrisi, i caffè con Starace, gli abbracci. E noi non avremmo potuto chiedere di meglio. Lui è l’acquisto per la prossima stagione. Lui. Sento di ringraziarti Dries. Grazie per gli anni passati, per i gol magnifici, per le tue esultanze e per gli anni che verranno. E grazie per aver scelto ancora noi, ancora Napoli, solo il Napoli.