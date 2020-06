Cristiano Giuntoli, ds azzurro, è a lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Pare che il ds sia prossimo al primo acquisto del Napoli per la prossima finestra di mercato. Giuntoli è rimasto stregato da un classe 2001, terzino mancino in forza al Legia Varsavia: Michal Karbownik. A parlarne è Umberto Chiariello a Radio Punto Nuovo:

“Giuntoli, con i buoni uffici dell’agente di Elmas, George Gardi, si è innamorato dell’Under 20 del Legia Varsavia: il polacco Michal Karbownik. Classe 2001, sinistro fatato. Quest’anno 30 partite, 4 assist. Il Napoli aveva inizialmente offerto 4 milioni di euro, attualmente la proposta è stata alzata a 7 milioni. Per questo motivo la società azzurra è vicinissima a chiudere la trattativa. Il calciatore è rappresentato da Mariusz Piekarski, capo della UNIDOS. Il mancino è cercato dai maggiori club d’Europa”.