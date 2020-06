Napoli – Vertonghen, pronto per l’Italia: la destinazione

Jan Vertonghen, difensore in scadenza col Tottenham, negli ultimi mesi è stato spesso accostato al Napoli. Il belga potrebbe effettivamente arrivare in Italia, ma probabilmente non all’ombra del Vesuvio. Infatti, pare che l’Inter, nelle ultime ore, avrebbe affondato il colpo per accaparrarsi il centrale mancino di difesa. Piaceva anche a Roma e Fiorentina in Italia, ma dopo la fumata nera per Kumbulla, i nerazzurri hanno deciso di puntare su un calciatore di esperienza e sono vicini ad accoglierlo in rosa. Lo riporta Il Messaggero.