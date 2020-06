Dopo la Bundesliga, finalmente anche nel nostro paese torna il calcio giocato, e lo fa con un protocollo rigidissimo. In merito, il Corriere dello Sport elenca le numerose regole che devono essere tassativamente seguite, quali il controllo dei soli 300 ammessi allo stadio, la sanificazione di ogni ambiente chiuso e del pallone da gioco, il quale se dovesse andare nel fossato che separa gli spalti dal campo o in tribuna, non può essere riutilizzato senza un’ulteriore sanificazione.