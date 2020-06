In una stagione travagliata e caratterizzata da molteplici difficoltà, una delle note liete di quest’ultimo periodo è senza dubbio Eljif Elmas. Il giovanissimo centrocampista classe 99′, soprattutto sotto la guida di Gennaro Gattuso, ha messo in mostra qualità importanti quali forte agonismo ed un’ottima tecnica di base, dando esempio del “veleno” che cerca l’allenatore. Lanciato nella mischia il 22 dicembre 2019 da Gattuso nella sofferta vittoria sul campo del Sassuolo, risulta subito decisivo con una traiettoria che favorisce l’auto-gol di Obiang nel finale. La consacrazione arriva sul campo della Sampdoria nella vittoria per 4-2 del 3 marzo, dove il macedone va in gol e brilla in mezzo al campo, guidando il centrocampo come un veterano. Un giocatore che per il futuro fa sperare e non poco i tifosi azzurri.