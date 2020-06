Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della squadra partenopea. Gli argomenti trattati sono stati l’algoritmo e Gasperini. Questa l’intervista:

Sull’algoritmo “Per me è inimmaginabile introdurre un sistema del genere, è ridicolo. Non si possono prevedere, ad esempio, i legni colpiti o le papere dei portieri. Bisognerà definire le squadre qualificate alle coppe europee? Bene, si opti per i playoff, e i playout per le retrocessioni”.

Su Gasperini “Gasperini avrebbe dovuto fare qualcosa dopo i primi sintomi durante Valencia-Atalanta, gli spagnoli si sono ritrovati con 10 casi positivi al Coronavirus dopo quella partita”