Mundo Deportivo, Fabian Ruiz si allontana dal Real Madrid: la situazione

In Spagna si continua a parlare di Fabian Ruiz, oggetto del desiderio di Real Madrid e Barcellona. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il possibile arrivo in blancos del centrocampista è molto difficile. Per il Napoli e Gattuso, Fabian è incedibile e il club azzurro ha chiarito che potrebbe andare via solo per un’offerta indecente:

“La stampa italiana calcola che offre oltre 100 milioni di euro, un importo che il Real Madrid non intende pagare e ancor meno ora con la crisi causata dal coronavirus. L’unico modo per il Real Madrid è quello di includere giocatori nell’operazione, come Jovic o James , ma a Napoli non vogliono includere nessuno nell’operazione di Fabián Ruiz. Vuole solo soldi e anche se è vero che è interessato a Jovic, il suo piano non è quello di mescolare le due operazioni. Gattuso, allenatore del Napoli, considera Fabián Ruiz chiave nella squadra e non prevede il suo trasferimento. Nel frattempo, il giocatore andaluso non accetta ancora le proposte di rinnovo presentate dal Napoli con cui ha un contratto fino al 2023″.