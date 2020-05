Sportmediaset – Inviato in anticipo il protocollo sanitario per la ripresa

Come si apprende dalle dichiarazioni del ministro Spadafora (leggi qui), gli organi competenti sono a lavoro per la ripresa del campionato il 13 od il 20 di giugno. Proprio in questo senso, la FIGC sta mostrando particolare impegno come dimostra il fatto che hanno consegnato il protocollo di sicurezza sanitario al Governo in anticipo. Prima che possa essere approvato, c’è bisogno che sia validato dal Comitato Tencico Scientifico, inoltre si tenterà di giocare tutto il campionato ma si ipotizzano anche dei play-off come si apprende da indiscrezioni della redazione di Sportmediaset.

Ci sono, inoltre, anche novità circa gli orari in cui verranno disputate le partite: l’AIC si è opposta all’orario delle 16:30 a causa della temperatura troppo alta in questa fascia oraria mentre restano possibili quelle delle 18:30 e delle 21 che rappresentano i due slot più quotati.