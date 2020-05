I bollettini del Coronavirus nazionali e soprattutto relativamente alla regione Campania degli ultimi giorni, continuano a mostrarsi incoraggianti ed è per questo che le restrizioni dell’iniziale lockdown stanno progressivamente diminuendo. Per questa ragione stanno riaprendo sempre più negozi, tra cui anche gli stores ufficiali del Napoli. Come si apprende infatti da un comunicato visibile sul sito ufficiale della società partenopea, nella giornata di domani gli stores ufficiali a piazza Garibaldi ed al Centro Commerciale Campania di Marcianise. I negozi resteranno aperti tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 18 e rispetteranno tutte le norme necessarie a garantire la sicurezza sanitaria relativamente ai rischi di contaggio Covid-19.