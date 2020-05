Intervenuto ai microfoni della Rai, in particolare del Tg3, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, ha rilasciato importanti dichiarazioni circa la ripresa del campionato che riportiamo di seguito:

“Le date possibili perla ripresa sono il 13 od il 20 di giugno. E’ arrivato poco fa un protocollo per la ripresa del campionato ed è molto simile alle regole prescritte per gli allenamenti. Per giovedì prossimo ci sarà una riunione con la FIGC e con la Lega: decideremo insieme se e quando ricominciare qui in Italia. Per evitare assembramenti in bar chiederemo di mostrare una Diretta Gol in chiaro come accade in Germania dove Sky ha trovato un accordo con la lega tedesca”.