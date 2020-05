Come riporta “Tuttomercatoweb” è molto probabile un incontro tra la dirigenza azzurra e Mario Giuffredi, agente di Sepe, per decidere il futuro del portiere partenopeo attualmente in prestito con l’obbligo di riscatto ai ducali. Il Parma dietro al pagamento di una cifra relativamente bassa potrebbe far cadere l’opzione. Si parlerà anche dei due terzini azzurri: Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. Le intenzioni della società sono ovviamente quelle di rinnovare i contratti ai perni della difesa azzurra: Di Lorenzo fino al 2025 mentre Mario Rui fino al 2024.