Diego Armando Maradona ha lanciato un appello a una ONG, “Corazones Solidarios“, per aiutare chi ora è in difficoltà.

Il Pibe de Oro, nel video in cui chiede di aiutare chi ha bisogno di mangiare per sopravvivere, si è anche commosso ricordando la sua infanzia.

El 10, hasta las lágrimas 🙌🔟⚽



La emoción a flor de piel y un pedido muy especial: "Ayuden a comer a la gente" pic.twitter.com/Qb3peanWlN — ⚡ Presión Alta ⚡ (@presionalta) May 15, 2020