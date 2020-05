Come riportato da Il Corriere dello Sport, Michel Platini si è scagliato contro Gianni Infantino, attuale numero uno della FIFA:

“Infantino dovrebbe dimettersi. E’ arrivato lì per una serie di combinazioni fortunate, ma credo che determinati rapporti siano iniziati nell’estate del 2015 per mettermi fuori gioco per la presidenza della FIFA“.