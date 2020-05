Zampa: “Ecco come far ripartire il calcio. A Conte l’ultima parola”

Sandra Zampa, sottosegretaria al Ministero della Salute, ha parlato ai microfoni di GR Parlamento. Queste le sue parole:

“È stata individuata una possibile via d’uscita tecnica, sostanzialmente quella di una bolla sterile nella quale entrano giocatori e staff negativi, un grande ambiente sterile senza presenza di virus. Dovranno tutti restare in isolamento, come una grande famiglia. Tutelerà la loro salute, e quella di chi sta con loro, ma chiede un grande sacrificio, quello dell’isolamento assoluto, e un’assunzione di responsabilità da parte della Lega calcio. È possibile così che dentro questo ambiente riprendano gli allenamenti di squadra. L’ultima parola spetterà poi al presidente del Consiglio, Conte, e al consiglio dei ministri. Al governo spetterà valutare gli altri aspetti del problema. Non è solo sportivo ma tocca un indotto occupazionale ed economico importante: tutti temi che dovranno essere messi sul tavolo”.