Sandro Tonali è una delle sorprese del Brescia e molte big sia italiane sia europee hanno messo gli occhi su questo talentino. A parlare del suo futuro è stato Giuseppe Bozzo, il suo agente, che ha spaziato tra Cellino, il futuro del suo assistito e Totti. Queste le sue dichiarazioni:

“Io e Sandro dobbiamo parlare ancora con Cellino ma siamo felici che il patron vuole lasciare l’ultima parola a Sandro. Sicuramente il suo futuro sarà molto radioso e sappiamo che pochi in Europa hanno le richieste che ha lui: credo che sia meglio una sua permanenza in Serie A, magari in un top club. Questa scelta gioverebbe a lui e alla Nazionale”.

Infine, sulle voci che volevano Totti come nuovo procuratore di Tonali, ha precisato:

“Io e Sandro ci abbiamo scherzato; il nostro un progetto e una collaborazione seria. Io rispetto molto Totti, ma il nostro lavoro richiede sacrifici ed essere stato un grande calciatore non vuol dire essere un ottimo procuratore”.