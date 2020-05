Vincenzo de Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato in una diretta Facebook degli ultimi sviluppi della Fase 2 nel territorio regionale. Queste le sue parole:

“Ieri era la giornata in cui molti sono rientrati dal Nord ed eravamo preoccupati per la nascita di nuovi focolai, ma grazie a Dio la situazione è sotto controllo. Ieri abbiamo controllato 2000 persone che sono rientrate ieri e 15 avevano la febbre; abbiamo fatto 320 test rapidi per avere uno screening rapido e abbiamo fatto 19 tamponi in situazioni delicate. Ad oggi, di questi 19 tamponi fatti 17 sono negativi e stiamo aspettando i risultati degli altri 2 . Presso le ASL abbiamo registrato già 600 persone che sono tornate e che ora staranno in isolamento per 2 settimane; poi controlleremo anche altre persone e verranno fatti i tamponi a chi sarà in isolamento. I controlli di questi giorni proseguiranno: abbiamo le ASL, la Protezione civile e le forze dell’ordine che faranno questi controlli fino alla fine della settimana nelle stazioni. Questi controlli verranno fatti a Caserta, Aversa, Villa Literno, alle stazioni di Napoli, Salerno e Benevento. Sulle autostrade ci saranno controlli al casello di Napoli nord, di Caserta, a Santa Maria Capua Vetere, ad Avellino, di Baiano, di Benevento, di Grottaminarda, di Lacedonia e a Capodichino. Da lunedì permetteremo gli ingressi nelle isole e ci stiamo preparando per i controlli sulle persone che andranno a Ischia, Procida e Capri, che sono zone molto delicate. A Castelvolturno verranno controllati i migranti che sono andati a lavoro e voglio chiarire che alcuni hanno detto che arrivavano 20000 migranti solo per fare demagogia, ma è un’idiozia. I migranti che vivono in Campania e lavorano verranno sottoposti a controlli aggiuntivi per tranquillizzare tutti; non arriverà nessuno. La presa non va mai allentata, perché grazie a questi controlli siamo tutti più sereni. Ribadisco che la mascherina è obbligatoria in Campania e VA indossata“.

Invece, sui contributi ai lavoratori, ha precisato:

“Abbiamo emesso 4500 mandati di pagamento alle imprese e i soldi arriveranno in 2 giorni. Abbiamo recapitato i soldi a più di 3000 professionisti, molti geometri, e da domani mandiamo il mandato di pagamento a più di 20000 avvocati; attendiamo notizie da altri ordini professionali. Da metà maggio pagheremo i contributi agli studenti universitari e incontreremo i rappresentanti dei commercianti e degli artigiani: voglio chiarire che la competenza su queste attività è del Governo, mentre la Regione sta cercando di incontrare le categorie per accettare suggerimenti. Giovedì incontreremo i rappresentanti dei ristoranti e dei bar, sabato con il mondo dello sport, mentre settimana prossima incontreremo parrucchieri e operatori turistici. Siamo andando verso la ripresa e quotidianamente emetteremo dei chiarimenti per ogni attività e per le domande dei cittadini”.