Cristiano Giuntoli continua la ricerca dei giovani talenti per il futuro. Dopo Samuele Ricci dell’Empoli un altro 2001 entra nel cecchino del DS azzurro. Il giovane in questione è Michael Karbownik , esterno sinistro polacco del Legia Varsavia. Secondo la redazione mercato di Sportitalia su di lui non solo il Napoli ma anche altre grandi del nostro campionato.

Nato e cresciuto a Radom in Polonia, cresce nelle giovanili del Legia Varsavia, solo dal febbraio dello scorso anno viene promosso in prima squadra. Esterno sinistro adattatabile come terzino è alto 175 cm, questa stagione ha collezionato 19 presenze e 6 assist, impressionando non solo in Italia. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 4 milioni di euro.