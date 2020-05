Intervenuto nel corso della trasmissione della Rai “Che Tempo che fa”, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla gestione dell’emergenza Coronavirus nella fase 2 che diventerà operativa a partire da domani. Riportiamo di seguito le sue parole:

“La Campania, che è la regione con la densità abitativa più alta d’Italia, è l’unica regione dove non si può sbagliare se si vuole evitare una ecatombe! Abbiamo adottato misure più restrittive di quelle del Governo per salvare il nostro territorio. Oggi abbiamo la situazione sotto controllo e devo ringraziare per questo anche tutta la comunità medico-scientifica oltre ai cittadini. Ci tengo, però, a chiarire che nella nostra regione è obbligatorio indossare le mascherine. Ne abbiamo distribuiti 4 milioni, adesso mi sembra doveroso indossarle. La mobilità con altre regioni non è consentita nonostante ci sia nelle ordinanze un qualche aspetto poetico, quasi leopardiano, con il ritorno degli affetti stabili”.

Proprio circa gli affetti stabili ha poi concluso De Luca:

“Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che la sua immagine da “fratacchione” abbia molti affetti stabili. Noi faremo però un lavoro di prevenzione e controllo con 10mila kit rapidi perché non ci possiamo permettere l’arrivo di persone contagiate nella nostra regione. Mi auguro che nessuno tiri in ballo la polemica Nord-Sud“.