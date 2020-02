FOTO – Paura e contestazione non fermano i tifosi: come sarà il San Paolo domani

La rincorsa all’Europa degli uomini di Gattuso riprenderà il suo slancio domani sera, alle 20.45, contro il Torino di Moreno Longo.

Gli azzurri giocheranno tra le mura amiche la possibilità di allontanarsi dal Milan e di provare a sfiorare la Roma al sesto posto. Proprio il San Paolo, dunque, sarà chiamato a rispondere all’appello più che deciso che la rinnovata rosa partenopea ha ripetutamente gridato nelle ultime settimane (sia in Serie A che in Champions, con l’ottimo pareggio contro il Barcellona).

Tuttavia, i dati elaborati dal canale di TicketOne non sembrano prefigurare una spettacolare cornice di pubblico: come si nota dalla foto in allegato, infatti, solo la Curva B va verso l’esaurimento dei posti, mentre tutti gli altri settori (Curva A, Tribune e Distinti) sembrano essere placidamente assestati su un riempimento ‘medio’.

Nonostante la negatività di questi dati, però, c’è sempre la possibilità di interpretare i numeri in chiave ottimistica, soprattutto se si guardano alla luce della difficile situazione sanitaria/sociale che si sta vivendo con l’emergenza del c.d. ‘Coronavirus‘, nonchè la dura contestazione che diversi gruppi del tifo caldo stanno muovendo nei confronti della presidenza partenopea, rea di aver alzato eccessivamente i prezzi di tutti i settori del San Paolo in occasione del big match di Champions contro il Barcellona.