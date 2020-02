FOTO – Milik oltre il calcio: per il suo compleanno arriva un regalo dalla NBA

Sguardo felice e sorriso fanciullesco: questo è Arek Milik il giorno del suo 26esimo compleanno.

A spazzare via ogni dubbio è la foto appena postata dal bomber polacco sul proprio profilo instagram: in piedi, con in braccio la teca che conserva la maglia di Kobe Bryant, uno dei più grandi giocatori dell’NBA, morto prematuramente a causa di un incidente aereo lo scorso 26 gennaio: