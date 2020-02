L’effetto Coronavirus si è sentito in maniera forte anche nel calcio, non solo con il rinvio delle partite ma anche in quelle che si sono disputate. Durante la sfida dell’Olimpico tra Roma e Lecce, infatti, si sono visti diversi tifosi muniti di gel disinfettante, mascherine e guanti. Oltretutto le assenze erano molte. La speranza che la situazione torni alla normalità, al di là del calcio, aumenta sempre di più.