Il mercato del Napoli non si ferma, Giuntoli infatti, stando a quanto riporta Il Mattino, sta già lavorando per giugno ed ha messo nel mirino due centrocampisti per sostituire Fabian Ruiz molto vicino al Real Madrid. I due indiziati sono i prodigi di Fiorentina e Brescia Castrovilli e Tonali. Per quanto riguarda il primo non c’è ancora stata un offerta ufficiale ma solo qualche sondaggio, per il secondo ADL ha già avanzato un offerta di 45 milioni a Cellino, che subito ha rispedito l’ offerta al mittente. Il prezzo stabilito dal presidente delle rondinelle è ben oltre le possibilità degli azzurri.

L’ edizione odierna de Il Mattino ha riportato inoltre che il gioiello della Fiorentina sarebbe più alla portata del Napoli, che potrebbe già nei prossimi mesi muoversi per portare l’ ex Cremonese in azzurro. Resterà comunque da monitorare Tonali, su di lui non solo il Napoli ma anche Inter e Juventus, nel frattempo però sono loro due i principali indiziato per il futuro centrocampo azzurro.