Come si apprende dall’ultimo tweet pubblicato dal giornalista di Mediaset Paolo Bargiggia, oggi ci sarebbe stata una riunione straordinaria tra i consiglieri della Lega di Serie A ed il presidente Dal Pino per delineare un po’ il punto in vista delle prossime settimane per quanto riguarda il Coronavirus.

Sempre stando a quanto si apprende dal tweet del collega, il governo del calcio non avrebbe apprezzato la sospensione di alcune gare e considererebbe, qualora il Governo decida di rinviare altre partite, l’ipotesi di giocare a porte chiuse. Per quanto riguarda i recuperi invece devono decidere i club oppure se ne occuperà la Lega.