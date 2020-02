Nonostante la protesta messa in atto dalla Curva B, saranno circa 50 mila gli spettatori che assisteranno a Napoli-Barcellona, non vi è ancora chiaro se si arriverà al sold-out, dato che vi sono ancora alcuni tagliandi disponibili. L’incasso previsto è di oltre 4.5 mln/ euro, che sarà con tutta probabilità, il più alto per la SSC Napoli.