Napoli-Barcellona è alle porte. Il popolo partenopeo sarà presente in massa al San Paolo per sostenere gli azzurri: nei primissimi giorni, infatti, subito si è esaurito l’anello superiore. Ora restano poche centinaia di biglietti per l’anello inferiore nei seguenti settori: Curva A, Curva B, Distinti inferiori.

I prezzi diffusi dalla SSC Napoli:

Napoli vs Barcellona

Tribuna Posillipo € 250,00

Tribuna Nisida € 190,00

Tribuna Family € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12)

Distinti € 130,00

Curve € 70,00.