Fabian regala una perla delle sue e il Napoli sbanca Brescia.

Non è stato facile uscire da una stagione ondivaga e discontinua, ma ora Fabian vuole riprendersi il Napoli e tornare a gonfiare la rete con i suoi missili precisi al millimetro.

Il secondo gioiello, dopo quello di Inter-Napoli, è importantissimo per regalare la terza vittoria consecutiva in trasferta, dopo quelle di Sassuolo e Genova.

Un rendimento che ricorda tanto quello della passata stagione, quando lo spagnolo incantava il pubblico partenopeo con i suoi piedi fatati, lanciava i compagni e li metteva in condizione di segnare, manteneva solido tutto il reparto.

Il Napoli si augura di aver trovato nuovamente il suo gigante spagnolo in vista delle importanti sfide tra Champions,Coppa Italia e il tour de force per la risalita in campionato.

Gattuso gli ha trovato la giusta posizione nel 4-3-3 ed lo ha reso più libero di agire alle spalle delle due ali d’attacco e della prima punta.

Sgravato anche dalle responsabilità di regista,quale era stato con Ancelotti e nel primo periodo gattusiano, ora può finalmente fare la differenza: anzi,tornare a fare la differenza.