Termina la prima frazione di gioco tra Bologna e Udinese. Gli ospiti conducono per 0-1 grazie ad una rete dell’attaccante Stefano Okaka, che al 33esimo sfrutta un assist al bacio di Rodrigo de Paul da calcio piazzato. I bianconeri salgono virtualmente a 29 punti: tre in meno dei rossoblu che resterebbero bloccati in decima posizione con 33 punti, preceduti da Parma, Verona, Milan (35) e Napoli (36).