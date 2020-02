Massimo Callegari, giornalista e telecronista di DAZN, ha parlato della sfida tra Napoli e Barcellona ai microfoni di Radio Sportiva.

Ecco le sue parole:

“Il gruppo di Gattuso è in crescita, nella gara del San Paolo c’è qualche possibilità in più di mettere i presupposti per andare in trincea al Camp Nou e sperare di sopravvivere. Le difficoltà sono determinate da una programmazione che ha registrato dei bug clamorosi nelle scelte tecniche e da situazioni non prevedibili come Suarez e Dembelé. Le soluzioni disponibili sarebbero d’emergenza e dai costi elevati.”