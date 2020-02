Il giornalista della RAI, Alessandro Antinelli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di una possibile convocazione di Politano in Nazionale, dopo averne parlato già nel pomeriggio di oggi. (Clicca qui). Queste le sue parole principali:

“Politano per ora parte dietro nelle scelte di Mancini, ma dipenderà sia dal minutaggio concessogli da Gattuso e sia dalla condizione di Zaniolo. Se quest’ultimo non dovesse farcela in tempo, Politano potrebbe avere qualche chance“.