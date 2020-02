Pazienza: “Gattuso dice cose giuste, serve tanta concentrazione e attenzione”

L’ex calciatore del Napoli, Michele Pazienza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva:

“Il Napoli è una squadra rivitalizzata dalla vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, poi è seguita l’ottima prestazione contro la Juventus e quindi la vittoria meritata di Genova. Ha ragione Gattuso, per qualche partita deve esserci maggiore attenzione, fa bene ad aspettarsi ulteriori risposte dalla squadra. Il mercato ha influito in positivo, ma in generale vedo una squadra diversa, che lotta fino alla fine per portare il risultato a casa. Lobotka ha dato dinamismo, Demme esperienza e geometrie. Rimonta Champions? Nel calcio tutto è possibile, ma ora serve un passo alla volta, quindi continuità di risultati e prestazioni. Porsi ora degli obiettivi a lungo termine significherebbe farsi del male”.