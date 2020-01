Andrea Petagna è un nuovo giocatore del Napoli. Per convincere l’attaccante, secondo quanto appreso da calciomercato.com, si è mosso in prima persona il presidente De Laurentiis. Petagna ha infatti incontrato il patron azzurro, che gli ha garantito di voler puntare seriamente su di lui, di credere nell’operazione e nelle potenzialità dell’attaccante. De Laurentiis gli ha inoltre promesso che non subirà lo stesso trattamento di Roberto Inglese, arrivato nel 2017 e “parcheggiato” in prestito prima al Chievo e poi al Parma, prima di una nuova cessione a titolo definitivo. Senza essere mai sceso in campo col Napoli.

IL RETROSCENA – Il Napoli ha scelto Petagna, voleva prenderlo a tutti i costi. E voleva farlo ora, in questa sessione di mercato. Una decisione motivata, quella del presidente De Laurentiis: Petagna era infatti seguito anche dalla Roma, che era molto avanti nei discorsi sia con il giocatore che con la Spal. A giugno Petagna sarebbe andato con ogni probabilità ai giallorossi, così il Napoli ha accelerato e chiuso la trattativa subito, accettando anche di lasciare il giocatore in prestito in Emilia fino al termine della stagione