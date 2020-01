Il Napoli ha necessità di cedere Amin Younes che sembra interessare fortemente all’ Olympiakos. Il Napoli chiede 15 milioni per il cartellino e una cifra vicina ai 2 milioni per un prestito oneroso. Le ore stanno per esaurirsi ma continuano i contatti tra le parti, ma secondo quanto riportato da calciomercato.com a rendere la trattativa sta rallentando a causa delll’inserimento della Juventus che ha proposto alla squadra greca Marco Pjaca, operazione meno onerosa per il club. Si attendono sviluppi in serata.