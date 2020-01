Manuel Pasqual, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al momento degli azzurri: “Insigne contro la Lazio ha fatto una partita da vero leader in campo. Lobotka? Ha giocato venti minuti, è difficile giudicarlo. La Juve è in una fase pazzesca, ma dietro qualcosa lo concedono e il Napoli potrebbe approfittarne”.