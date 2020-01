Immobile, 23 reti in 19 partite: ora il record di Higuain e la Scarpa d’Oro non sono più così lontani

Ciro Immobile, grazie alla tripletta messa a segno quest’oggi contro la Sampdoria, sale momentaneamente a 23 reti in campionato, guidando la classifica della Scarpa D’oro ponendosi a +4 da Robert Lewandowski e +6 da Jamie Vardy. Oltre a questo prestigioso premio, l’attaccante biancoceleste è in corsa anche per superare l’attuale record di reti segnate in Serie A: 36, primato di cui il detentore resta (per ora) Gonzalo Higuain. Se dovesse continuare così, Ciro Immobile concluderebbe la stagione a 46 gol, numeri assurdi raggiunti in questi anni solo da mostri sacri quali Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.