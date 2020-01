Stanislav Lobotka probabilmente partirà dalla panchina contro la Fiorentina, ma non è da escludere un possibile esordio a partita in corso per il centrocampista slovacco. Intanto, il Napoli ha ufficializzato il numero di maglia scelto dal calciatore. Dopo la conferma sul sito, la società ha pubblicato un’immagine su Twitter che toglie ogni dubbio: Lobotka ha scelto la maglia numero 68.