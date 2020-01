Terminano ora i primi tempi della 19esima giornata di Serie A. La Sampdoria è in vantaggio per 2-1 contro il Brescia grazie alle reti di Karol Linetty e Jakub Jankto, che ribaltano il risultato dopo che i blucerchiati sono andati sotto con la rete del difensore bresciano Jhon Chancellor. In vantaggio per 1-0 il Torino di Walter Mazzarri sul Bologna di Mihajlovic: la rete porta la firma di Alex Berenguer. Ancora 0-0 tra Fiorentina e Spal al Franchi.