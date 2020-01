Infortunio Suarez, arriva un’importante notizia in vista di Napoli-Barcellona!

In mezzo alla crisi che il Napoli sta vivendo, una notizia in particolare riporta un pò di sereno: per gli azzurri arrivano buone notizie dalla Spagna. Come riporta Il Mundo Deportivo, autorevole quotidiano sportivo spagnolo, il Barcellona non avrà a disposizione Luis Suarez negli ottavi in cui i blaugrana sfideranno i partenopei: infatti, a seguito dell’infortunio patito nella Supercoppa Spagnola, l’attaccante dell’Uruguay ha subito una lesione al menisco e ovrà operarsi, rimanendo fermo ai box per ben 4 mesi, che significa stagione ipoteticamente finita per l’attaccante blaugrana.