Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Gennaro Gattuso, può utilizzare Diego Demme e Stanislav Lobotka, il primo ufficializzato ieri, il secondo nelle prossime ore, per il match di Coppa Italia contro il Perugia. Si potrà, infatti, valutare la condizione dei calciatori, anche in prospettiva futura per il campionato.