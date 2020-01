Milan, Ibra: “L’età non è un problema”

“Per un attaccante è importante stare sempre lì davanti alla porta, poi ogni tanto entra e ogni tanto no. Speriamo che entri, ma l’importante è che mi senta bene”.

Così, ai microfoni di Sky, Zlatan Ibrahimovic, dopo il match di Cagliari, in cui lo svedese è tornato al gol in Serie A dopo quasi 8 anni. “I gol arrivano, ho sbagliato qualche pallone a inizio partita, ma mi serve giocare le partite per tornare in forma – ha aggiunto Ibra – Mi sento bene, solo che il mister vuole stare attento, mi sa che pensi alla mia età, ma la mia età non è un problema, il cervello è sempre uguale, solo che il fisico deve seguirlo”. Lo svedese promuove anche il cambio di sistema di gioco: “Sì, oggi abbiamo giocato con due esterni per stare più avanti ed è andata bene. Tutta la settimana abbiamo fatto questo lavoro e il risultato è questo, abbiamo preso tre punti. Oggi comunque sono solo alla seconda partita, speriamo di continuare. Alla fine quando si lavora ti torna tutto”. Hai già iniziato a costruire il rinnovo von questo gol? “No, per rinnovare bisogna vincere il campionato e mi sa che è difficile”, ha concluso lo svedese. (ANSA).