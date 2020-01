Oltre al mercato in entrata, Cristiano Giuntoli è attivo anche in merito alle cessioni. Nelle ultime ore circa 10 squadre di Serie B hanno richiesto, in prestito secco, il centravanti classe 2000 al Napoli, una su tutte la Cremonese. Il calciatore, però, gradirebbe restare in Serie A, intanto il Verona ci pensa. Lo riferisce Alfredo Pedullà nel corso dello speciale dedicato al calciomercato.