Sportitalia – Inter sorpassa il Napoli per Kumbulla ma gli azzurri chiudono per Rrahmani: le cifre

Negli ultimi giorni Inter e Napoli si contendono il calciatore del Verona, Marash Kumbulla.

Il centrale classe 2000 fa gola a tutte le big, ma le due squadre che fanno sul serio sono le suddette e a tal proposito, ieri, il club azzurro ha fatto la sua prima mossa, offrendo a Setti 20 milioni. L’obbiettivo azzurro è quello di chiudere subito e portarlo nella città partenopea in estate, ma l’Inter pare essere in vantaggio. A sostegno di ciò, Alfredo Pedullà che ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale Calciomercato:

“L’Inter è in pole per Kumbulla. Il Napoli ha chiuso per Rrahmani per 10 milioni più due di bonus”.