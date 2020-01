REPUBBLICA – Fabian al Real già a gennaio ma serve maxi offerta

Secondo quabto riportato da La Repubblica le strade di Fabian Ruiz ed il Napoli, dopo neanche due anni, sono destinate a dividersi.

Il calciatore sembra essere l’indiziato numero 1 a lasciare il Napoli a giugno per far ritorno in Spagna. Sull’andaluso è forte il pressin di Barcellona e di Real Madrid.

Ma mentre la prima squadra sembra essersi defilata dopo aver fatto un sondaggio con il Napoli, i blancos di Florentino Perez stanno pensando di anticipare la concorrenza e strappare Fabian al Napoli sin da gennaio.

Ma ovviamente serve un’offerta di 70-80 milioni di euro per meno il Napoli non lo lascerà partire.