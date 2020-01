GAZZETTA – Seri altro nome caldo ma arriva solo in un caso

Seri, centrocampista in forza al Galatasaray, è scritto sul taccuino di Cristiano Giuntoli.

Secondo quanto riportati da La Gazzetta dello Sport il Napoli aveva avviato i contatti per premunirsi in caso di mancato accordo per Diego Demme.

Adesso però che il tedesco è vicinissimo (visite mediche quest’oggi) Seri è stato messo in stand-by diventando l’alternativa a Stanislav Lobotka.

In caso di mancato accordo con il Celta per lo slovacco, il Napoli intavolerà una trattativa con il club turco per portare Seri in azzurro .