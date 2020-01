Lazio – Napoli, le ultime da Formello: probabile un out pesante per Inzaghi

Lazio – Napoli si avvicina sempre più e – sia da una parte che dall’altra – si fanno gli ultimi tentativi di recupero degli indisponibili in rosa. Sul fronte biancoceleste, come informano da Formello, si alzano le possibilità Joacquin Correa non venga convocato per la sfida di sabato.

Lo spagnolo, infatti, ha saltato un altro allenamento sul campo ma – stando alle ultime – sarebbe ancora intenzionato a provare il recupero. Discorso diverso per Senad Lulic che, invece, ha ricominciato ad allenarsi in gruppo.