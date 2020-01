Manolas avverte: “Lazio, so come batterti. Capisco i tifosi. Incompatibile con Koulibaly?”

Il difensore centrale Manolas ha appena concluso la sua intervista ai microfoni di Sky, ecco per il lettori di MondoNapoli.it le sue dichiarazioni complete:

“E’ un momento complicatissimo, adesso abbiamo delle partite delicate contro squadre più in forma di noi in campionato. Proveremo a dare tutto di noi”.

“Con l’Inter siamo stati sfortunati anche, dopo due minuti abbiamo creato due occasioni e poi abbiamo subito due goal in contropiede. Abbiamo fatto 18 tiri ed un solo goal, siamo stati imprecisi ma anche sfortunati. La gente ha visto solo il risultato, ci giudica su questo”.

“Io abituato alla Lazio? Ho giocato molti derby quando stavo alla Roma, ma ne sono uscito quasi sempre vincitore. Loro sono forti, giocano insieme da molti anni e l’ambiente è tosto”.



“Immobile? Forse il migliore nel suo ruolo, ma io scenderò in campo per fermarlo e vincerlo. Farò il mio lavoro”.

“Undici punti dalla zona Champions? Dobbiamo ricominciare a vincere, solo con i risultati arrivano altre vittorie. Questa stagione sta andando storta, può capitare, ma dobbiamo raddrizzarla”.

“Io non compatibile con Koulibaly? Mi fa ridere come cosa, non posso fare altro. Quando le cose non vanno bene, è ovvio che la stampa ed i tifosi se la prendano con la coppia di centrali. Addirittura, se non sbaglio, insieme abbiamo preso un solo goal nelle ultime quattro gare insieme. Adesso lui è infortunato, ma stiamo iniziando ad intenderci meglio”.

“Gattuso? E’ un allenatore preparato e che dà l’anima, stiamo lavorando duramente negli allenamenti e spero che ci servano per raggiungere i risultati”.

“Demme? Francamente non so darti un giudizio perché non seguo molto la Bundes Liga, ma sono fiducioso nell’operato del club”.

“Difficile giocare al San Paolo? Quando mancano i risultati è normale che lo stadio si svuoti, non gli do torto”

“Barcellona? I catalani sono lontani, adesso abbiamo altro a cui pensare”