La trattativa Napoli-Ricardo Rodriguez pare essere in stand-by. L’interesse del Napoli si è raffreddato e il calciatore, capendo la situazione, si è proposto alla Lazio. Altro esterno accostato al Napoli è Acuna, in forza allo Sporting, che non ha intenzione di cederlo a gennaio. Su quest’ultimo c’è anche l’Inter. Lo riporta Tuttosport.